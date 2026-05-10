Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 10 Μαΐου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, όταν ξέσπασε φωτιά σε αποθήκη στην περιοχή των Μαλάδων.

Η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και ευρείας κλίμακας, προκειμένου να αποτραπεί η επέκταση των φλογών σε παρακείμενες εγκαταστάσεις.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 20 πυροσβέστες, με εννιά πυροσβεστικά οχήματα.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων, η πυρκαγιά κατασβέστηκε πλήρως. Ωστόσο, μια μικρή δύναμη πυροσβεστών παραμένει στον χώρο για την τελική αποκατάσταση και τον έλεγχο για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει ήδη αναλάβει το έργο της προανάκρισης, εξετάζοντας τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

Ευτυχώς, από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.