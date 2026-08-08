Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία, μαζί με βίντεο και φωτογραφίες, από την επιχείρηση διάσωσης και απομάκρυνσης πολιτών κατά τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία.

Η σχετική ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου 2026 στην περιοχή Καλαμάκι – Άγιος Βασίλειος Κιθαιρώνα Βοιωτίας, το Πυροσβεστικό Σώμα, παράλληλα με τη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, πραγματοποίησε μία ιδιαίτερα απαιτητική και σύνθετη επιχείρηση διάσωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης πολιτών από περιοχές που απειλούνταν άμεσα από τις φλόγες.

Στις 31.07.2026 και ώρα 09:04 εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε δασική περιοχή του Καλαμακίου – Αγίου Βασιλείου Κιθαιρώνα Βοιωτίας και στις 09:37 εκδόθηκε μήνυμα προληπτικής απομάκρυνσης από το 112. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες, εναέριες και πλωτές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, με αποστολή τόσο την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, όσο και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Πρώτο κατέπλευσε στον Άγιο Βασίλειο το Πυροσβεστικό Ταχύπλοο Πλοίο RAFNAR 22, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και το Πυροσβεστικό Πλοίο «ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ». Με την άφιξή τους τα δύο πυροσβεστικά σκάφη ξεκίνησαν άμεσα την απομάκρυνση πολιτών από την προβλήτα του οικισμού. Στην περιοχή βρίσκονταν ήδη πέντε ιδιωτικά σκάφη, τα οποία αρχικά παρέμεναν σε επιφυλακή και στη συνέχεια συνέδραμαν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, μεταφέροντας πολίτες από την προβλήτα σε ασφαλές σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και δύο ρυμουλκά.

Η επιχείρηση εκκένωσης πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με τη μάχη της κατάσβεσης μέσα στον οικισμό. Παρότι είχε προηγηθεί η έκδοση μηνύματος από το 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, αρκετοί παρέμειναν στην παραλία και αποχώρησαν σε αρκετά μεταγενέστερο χρόνο. Η ταχεία εξέλιξη της πυρκαγιάς είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η οδική πρόσβαση προς τον οικισμό, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή αποχώρηση από ξηράς. Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν για να ανακόψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν τις κατοικίες, πυροσβέστες διενεργούσαν παράλληλα ελέγχους στον οικισμό και προσέγγισαν κατοικίες μία προς μία, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν παρέμενε κανείς σε κίνδυνο. Μετέφεραν με ασφάλεια ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, οικογένειες με μικρά παιδιά, καθώς και κατοικίδια ζώα, υπό ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Συνολικά απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από την προβλήτα του Αγίου Βασιλείου 254 πολίτες, εκ των οποίων 238 μεταφέρθηκαν στην παραλία Λιβαδόστρατα και 16 στον Λιμένα Αντικύρων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, στον Άγιο Βασίλειο βρισκόταν και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, μαζί με στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνδράμοντας τις επιχειρησιακές δυνάμεις.

Αντίστοιχη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ και στο Πόρτο Γερμενό. Παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112, όταν η πυρκαγιά εισήλθε στον οικισμό, πυροσβέστες που επέβαιναν στο Πυροσβεστικό Ταχύπλοο Πλοίο RAFNAR 22 προχώρησαν στην ασφαλή απομάκρυνση μία τετραμελούς οικογένειας και μίας ηλικιωμένης από την παραλιακή περιοχή.

Η επιχείρηση στην Αττικοβοιωτία ανέδειξε τον διττό ρόλο του Πυροσβεστικού Σώματος στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Την ίδια στιγμή που οι πυροσβέστες έδιναν τη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, επιχειρούσαν παράλληλα για τη διάσωση και την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Ακολουθούν βίντεο και φωτογραφίες:

















