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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Αυγούστου, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Σήμαντρα Πολυγύρου της Χαλκιδικής.
Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και άμεση ήταν η κινητοποίηση των επίγειων αλλά και των εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.
Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, έγινε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα Πολυγύρου Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2026