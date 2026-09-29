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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (29/9), σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή της Σίνδου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 17:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα, αλλά και ο Δήμος Ωραιοκάστρου για την παροχή υδροφόρας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.