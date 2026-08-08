Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Αυγούστου, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.