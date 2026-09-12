Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λευκές στη νήσο Πάρο, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 13:30. Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάρο:

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεύκες στο νησί της Πάρου. Κινητοποιήθηκαν 6 #πυροσβέστες, 3 οχήματα, 4 Α/Φ ΚΑΙ 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2026

Επίσης, ο δήμος Πάρου, κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.