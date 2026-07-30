Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κίτσι Κορωπίου το πρωί της Πέμπτης 30/7, στο ύψος των τούνελ, πλησίον της εκκλησίας της Αγίας Μαγδαληνής.

Σύμφωνα με το irafina.gr, η φωτιά ξέσπασε σε έκταση με ξερά χόρτα, χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα. Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ αμέσως κλήθηκαν ενισχύσεις από τις γύρω περιοχές του Κορωπίου, της Βάρης και του Μαρκοπούλου για την αντιμετώπιση της εστίας.