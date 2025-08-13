Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στο Κορωπί της Αττικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν μία σορό αγνώστων στοιχείων.

Στο σημείο επιχειρούν 11 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

