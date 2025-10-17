Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας μετά από πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης κατεψυγμένων, στην περιοχή Αλεπού.

Όπως αναφέρει το corfutvnews, η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στις 00:00 κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το μεγάλο μέγεθος της εγκατάστασης δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των πυροσβεστών, με τις Αρχές να εξετάζουν την αποστολή επιπλέον ενισχύσεων.

