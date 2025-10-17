Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας μετά από πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης κατεψυγμένων, στην περιοχή Αλεπού.

Όπως αναφέρει το corfutvnews, η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στις 00:00 κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 16, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το μεγάλο μέγεθος της εγκατάστασης δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των πυροσβεστών, με τις Αρχές να εξετάζουν την αποστολή επιπλέον ενισχύσεων.