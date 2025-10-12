Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ.