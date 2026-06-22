Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Ελεώνα, στον Δήμο Θηβαίων.

Βάσει της επίσημης ενημέρωσης από το Πυροσβεστικό Σώμα, το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 13:25, με τις δυνάμεις κατάσβεσης να σπεύδουν άμεσα στο σημείο για τον περιορισμό του μετώπου. Οι Αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές, καθώς ξεκαθαρίζουν ότι από την εξέλιξη της φωτιάς δεν διατρέχει κίνδυνο κάποιος οικισμός ή κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.