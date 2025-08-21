Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα (21/8) το μεσημέρι, σε δασική έκταση στην περιοχή Βάσκινα Αρκαδίας.
Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του ΟΤΑ.
