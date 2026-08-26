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Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτη Σερρών.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Αμφίπολης προκειμένου να παρέχει μηχάνημα έργου και υδροφόρες .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.