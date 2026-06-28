Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Αμόνι Κορινθίας το μεσημέρι της Κυριακής 28 Ιουνίου.

Άμεσα εκλήθη η Πυροσβεστική και για την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Δείτε βίντεο από το σημείο που έπιασε η φωτιά:

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026

Παράλληλα, ήχησε και το 112 για εκκένωση της περιοχής, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της Πυροσβεστικής. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αμόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό», αναφέρει στο μήνυμα της η Πολιτική Προστασία.

Δείτε την προειδοποίηση του 112: