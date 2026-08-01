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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου 1η Αυγούστου ξέσπασε πυρκαγιά στο Κουνουπέλι Ηλείας.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, γίνεται και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Βίντεο από το Κουνουπέλι Ηλείας:

 

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