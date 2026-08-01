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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου 1η Αυγούστου ξέσπασε πυρκαγιά στο Κουνουπέλι Ηλείας.
Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, γίνεται και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κουνεπέλι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026
Βίντεο από το Κουνουπέλι Ηλείας: