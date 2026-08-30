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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή του Μαρκόπουλου Ωρωπού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 5 το απόγευμα και προχώρησε σε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεών της.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, καθώς και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Ωρωπού.

Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.