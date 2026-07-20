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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Νεοχώρι του δήμου Νοτίου Πηλίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:30 και προχώρησε στην άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων δυνάμεων.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Νοτίου Πηλίου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Στην περιοχή μεταβαίνει και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.