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Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια και συγκεκριμένα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου γεγονός που κινητοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν αυτή την ώρα 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: