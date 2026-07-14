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Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια και συγκεκριμένα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου γεγονός που κινητοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν αυτή την ώρα 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στη συμβολή της λεωφ. Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, στην #Αθήνα. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026