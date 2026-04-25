Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στα Πατήσια.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Αννίνου, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν το κτήριο και να προκαλούν ανησυχία στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα υδροφόρα οχήματα και ένα κλιμακοφόρο της Πυροσβεστικής, με τις δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν εγκλωβισμένους ή τραυματίες, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.