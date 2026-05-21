Σε εξέλιξη είναι από τις 5:00 το πρωί πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας στη Δραπετσώνα, στο οποίο διέμενε μια μητέρα με τον γιό της, που απομακρύνθηκαν εγκαίρως.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από φιάλη υγραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα όσο και στις γύρω κατοικίες.

Η περιοχή έχει γεμίσει από πυκνούς μαύρους καπνούς και στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες, προκειμένου να την περιορίσουν.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την επιχείρηση κατάσβεσης και απεγκλωβισμού, ωστόσο δεν κατάφερε να συνδράμει λόγω των παρκαρισμένων οχημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνιόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της, πιθανόν λόγω σοκ. Η ίδια μετά από ώρα απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες.

Λόγω των έντονων καπνών χρειάστηκε να παρασχεθεί οξυγόνο σε μια ηλικιωμένη ένοικο, ενώ σε κατάσταση σοκ είναι η οικογένεια που διέμενε στο διαμέρισμα που, όπως φαίνεται, έχει καεί σχεδόν ολοσχερώς.