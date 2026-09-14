Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το απόγευμα της Δευτέρας (14/9), έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην περιοχή της Κυψέλης.

Η φωτιά ξέσπασε σε οίκημα επί της οδού Πυθίας, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από περίπου 18 πυροσβέστες, με 5 οχήματα, καθώς και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των φλογών και την αποτροπή της επέκτασής τους.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπάρχουν αναφορές για άτομα που να έχουν παγιδευτεί στο φλεγόμενο διαμέρισμα. Παρ’ όλα αυτά, οι άνδρες της Πυροσβεστικής διεξάγουν σχολαστικό έλεγχο στους εσωτερικούς χώρους προκειμένου να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της συνεχιζόμενης επιχείρησης κατάσβεσης, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή, για τη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστών.

Συγκεκριμένα, οι δρόμοι που παραμένουν κλειστοί είναι οι εξής: