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Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Ψαρών στο Χαλάνδρι Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 20:15.

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κτίριο, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ψαρών, στο ύψος της οδού Αριστείδου, στην περιοχή του Χαλανδρίου.