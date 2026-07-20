Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι Αρχές λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, 20 Ιουλίου, σε διαμέρισμα στον Πειραιά, προκαλώντας την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 18:45 σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού Καλλιγά.

Για την αντιμετώπιση του μετώπου έσπευσαν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ έχει επιστρατευτεί και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την ασφαλέστερη και ταχύτερη προσέγγιση της εστίας.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ οι άνδρες της Πυροσβεστικής φαίνεται να απομάκρυναν με ασφάλεια κατοίκους από άλλους ορόφους.

Για προληπτικούς λόγους, οι κάτοικοι των διπλανών πολυκατοικιών εκκένωσαν με ασφάλεια τα κτήρια.

Στο σημείο έχει σπεύσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της πυρκαγιάς και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Πειραιά.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στα εξής κομβικά σημεία:

Στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Καλλιγά.

Στη διασταύρωση της Χαριλάου Τρικούπη με τη Λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου.

Στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Καραΐσκου.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν τους συγκεκριμένους δρόμους μέχρι την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.