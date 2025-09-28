Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Κυριακής μετά από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο επί της οδού Mάγερ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άστεγοι, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως και αλλοδαποί, απεγκλωβίστηκαν από το κτήριο.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και η κατάσταση είναι ελεγχόμενη.