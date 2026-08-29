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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει περιοριστεί εντός του κτηρίου, και έχει αποφευχθεί ο κίνδυνος επέκτασης.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφορο όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2026
Παράλληλα λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Χαλκοκονδύλη.