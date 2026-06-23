Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως 102 στο Αιγάλεω Αττικής.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ έγινε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Δεν υπάρχει καμία αναφορά για εγκλωβισμένους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ένα παλιό εργοστάσιο χαρτικών και πλαστικών, υλικών δηλαδή επικίνδυνων για την εξέλιξη της φωτιάς.

Ειδικότερα, η φωτιά ξέσπασε κατά τις 14:00 το μεσημέρι στον πρώτο όροφο του κτηρίου με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν «μάχη» για να μην εξαπλωθεί.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς και των πυκνών καπνών έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από την οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού.