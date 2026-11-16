Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 11:30 το πρωί, έπειτα από κλήση για εκδήλωση πυρκαγιάς σε ισόγειο χώρο κτηρίου επί της οδού Σίφνου, στη συνοικία Νεράιδα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τις φλόγες υπό έλεγχο, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Απεγκλωβισμός και μεταφορά στο νοσοκομείο

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, οι πρώτοι πυροσβέστες που εισήλθαν στο εσωτερικό του κτιρίου εντόπισαν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ηλικίας 82 και 84 ετών, και προχώρησαν στην άμεση και ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που παρουσίασαν από τους καπνούς, οι δύο ηλικιωμένοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν προληπτικά στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.