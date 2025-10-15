Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 15 Οκτωβρίου, σε καφετέρια στη Νεοφύτου Μεταξά και Λιοσίων.

Η φωτιά ξέσπασε περί τις 2:00, προκαλώντας υλικές ζημιές στον χώρο της επιχείρησης, που στεγάζεται στο ισόγειο εξαώροφης πολυκατοικίας. Ευτυχώς, δεν επεκτάθηκε στους υπόλοιπους ορόφους.

Για λόγους ασφαλείας, η πυροσβεστική απομάκρυνε τους ένοικους του κτηρίου μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

Στο σημείο βρέθηκαν και επιχείρησαν 15 πυροσβέστες, με έξι οχήματα.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.