Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε καφετέρια στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, άγνωστος η άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία της καφετέριας και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες όπου κατέβαλαν προσπάθειες για να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.