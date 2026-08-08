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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί του Σαββάτου 8 Αυγούστου, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε σε ακατοίκητο κτήριο στην οδό Κουμουνδούρου & Σατωβριάνδου, στην περιοχή της Ομόνοιας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τραυματίες, ενώ οι άνδρες της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν δύο άτομα.

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