Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (20/9), σε αγροτοδασική περιοχή της Νέας Μάκρης, κοντά στο Ζούμπερι.

Η φωτιά ξεκίνησε σε μαντρί που βρίσκεται σε οικόπεδο, μακριά από κατοικημένη περιοχή, και στο σημείο έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Παρά το γεγονός ότι η φωτιά δεν βρίσκεται κοντά σε οικισμό, η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι μεγάλη, καθώς η αρχική εικόνα ήταν ιδιαίτερα έντονη, γεγονός που σήμανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.