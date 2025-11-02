Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, 2 Νοεμβρίου, σε διώροφη μονοκατοικία στην οδό Ούλωφ Πάλμε, στους Αγίους Αναργύρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πυρκαγιά ανατινάχτηκαν μπουκάλες προπανίου, που ήταν στην ταράτσα του σπιτιού.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο σημείο μετέβησαν εννιά πυροσβέστες, με τρία οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Οι ένοικοι του κτηρίου απομακρύνθηκαν για λόγους ασφαλείας. Δεν υπήρξαν τραυματίες.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα.