Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα γύρω στις 12:30 το μεσημέρι σε δωμάτιο ιδιωτικής Νευροψυχιατρικής Κλινικής στα Τρίκαλα, κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Η πυρκαγιά, που ήταν περιορισμένης έκτασης, ξέσπασε στο ισόγειο του διώροφου κτηρίου και χάρη στην άμεση επέμβαση δέκα πυροσβεστών με τρία οχήματα, κατασβήστηκε γρήγορα, πριν προλάβει να επεκταθεί σε άλλους χώρους της εγκατάστασης.

Πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι τρόφιμοι της κλινικής είχαν ήδη απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Ωστόσο, ένας από τους ενοίκους υπέστη εγκαύματα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το συμβάν διερευνώνται ήδη από το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων.