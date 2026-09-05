Συναγερμός σήμερα τα ξημερώματα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο οινοποιίας στην Πάτρα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 05:00 και αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Βίντεο από τη φωτιά:

Κινητοποιήθηκαν συνολικά 27 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς επίσης και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Πατρέων, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες προκειμένου να υποστηρίξει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σημειώνεται, ακόμη πως στο σημείο βρίσκεται και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στην Πάτρα. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Πηγή: The Best