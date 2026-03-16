Πυρκαγιά σε σκάφος εκδηλώθηκε σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, στα Ναυπηγεία Περάματος.

Η φωτιά ξεκίνησε από το μηχανοστάσιο για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Γιώργο Βάλλη.

«Ευτυχώς, όλοι οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους και δεν κινδύνεψε κανείς. Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Πρωταρχική μας προτεραιότητα παραμένει πάντοτε η ασφάλεια των ανθρώπων στη θάλασσα και στους χώρους εργασίας», δήλωσε ο κ. Βάλλης.

