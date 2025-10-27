Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από πυρκαγιά που ξέσπασε σε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο έκθεσης αυτοκινήτων στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και οχήματα. Στις φλόγες τυλίχθηκαν 12 οχήματα εκ των οποίων τα εννέα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Διεξάγεται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκαν εκρήξεις.

Πηγή: ΕΡΤ

