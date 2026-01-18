Πυρκαγιά σε υπόγεια διάβαση στη Λεωφόρο Δημοκρατίας ,όπου καίγονται σκουπίδια αλλά και υπολείμματα πετρελαϊκών προϊόντων, ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Δεν καίγονται οι δεξαμενές καυσίμων που είναι στο σημείο, ωστόσο η φωτιά είναι κοντά.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο στο Πέραμα Αττικής. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 17, 2026

Εκτροπές κυκλοφορίας λόγω έντονου καπνού

Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Περάματος διενεργούνται αυτή τη στιγμή εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε:

• Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,

• Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΕΛΠΙΔΟΣ,

• Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ,,

• 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ και ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

Ο δήμαρχος Περάματος καλει τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους

Ο δήμαρχος Περάματος, μέσω βίντεο που κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλεί τους κατοίκους της περιοχής να μην κυκλοφορούν στους δρόμους και να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους, καθώς οι καπνοί θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία τους.

Παράλληλα, ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι διακόπηκε η μεταφορά κόσμου και οχημάτων από τα φέρι μποτ της Σαλαμίνας.

Δείτε βίντεο