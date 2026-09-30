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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 06:15 το πρωί της Τετάρτης 30/09, σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ρόδου στην Αθήνα.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων που διαμένουν σε ορόφους πάνω από το φλεγόμενο διαμέρισμα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.