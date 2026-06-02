Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Τρίτης, καθώς έλαβε κλήση για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα επί της οδού Σκουφά, στην περιοχή του Κολωνακίου. Τα αντανακλαστικά των Αρχών ήταν ταχύτατα, με τις πρώτες δυνάμεις να καταφθάνουν στο σημείο μέσα σε ελάχιστα λεπτά, για να εκτιμήσουν την κατάσταση, και να ξεκινήσουν το έργο της κατάσβεσης.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε στον υπόγειο χώρο του καταστήματος, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο μιας πενταώροφης πολυκατοικίας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν ώστε να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της στους υπόλοιπους χώρους του κτηρίου.

Στο σημείο έφτασε και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή διαχείριση της ηλεκτροδότησης του κτηρίου και της γύρω περιοχής, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τις συνθήκες της επιχείρησης.