Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα της Σκύρου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο, ενώ οι εναέριες ρίψεις συνέβαλαν σημαντικά στον περιορισμό του μετώπου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούσαν μέχρι να πέσει το φως της μέρας περιοδικά 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Σκύρου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Παράλληλα, για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Κύμης 25 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ής ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει ο Δήμος Σκύρου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ευβοίας.