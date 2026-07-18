Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου ξέσπασε φωτιά στην περιοχή του Αερινού Κισσάμου στα Χανιά.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος ρίψεις νερού κάνουν δύο ελικόπτερα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026

Γύρω στις 13:00 εστάλη μήνυμα από το 112 να παραμείνουν οι κάτοικοι σε επιφυλακή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των Αρχών σε περίπτωση που χρειαστεί να ληφθούν έκτακτα μέτρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αερινός της Περιφερειακής Ενότητας #Χανίων ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την Κρήτη, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού κινδύνου.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν ακόμα ένα δύσκολο μέτωπο, το οποίο προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στον Ξερόκαμπο Σητείας.