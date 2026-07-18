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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου ξέσπασε φωτιά στην περιοχή του Αερινού Κισσάμου στα Χανιά.
Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος ρίψεις νερού κάνουν δύο ελικόπτερα.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026
Γύρω στις 13:00 εστάλη μήνυμα από το 112 να παραμείνουν οι κάτοικοι σε επιφυλακή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των Αρχών σε περίπτωση που χρειαστεί να ληφθούν έκτακτα μέτρα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αερινός της Περιφερειακής Ενότητας #Χανίων
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την Κρήτη, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού κινδύνου.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν ακόμα ένα δύσκολο μέτωπο, το οποίο προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στον Ξερόκαμπο Σητείας.