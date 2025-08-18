Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας, 18 Αυγούστου, σε δασική έκταση στην κοινότητα Κερασοχωρίου, του δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, με μια ομάδα πεζοπόρου της 8ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., πέντε οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

