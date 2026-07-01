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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν από υδροφόρες ΟΤΑ.

Στις 17:16, της Τετάρτης (1/7) εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής που εξελίσσεται η πυρκαγιά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδος, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.