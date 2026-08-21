Πυρκαγιά ξέσπασε στα Ζωνιανά Ρεθύμνου το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Αυγούστου, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Η φωτιά έγινε αντιληπτή λίγο πριν το μεσημέρι και άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της. Στην περιοχή επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνδράμει και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της Πυροσβεστικής συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Μυλοποτάμου, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων, όπως γράφει η εφημερίδα Νέα Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα, 21 Αυγούστου, η Κρήτη βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλή) για την εκδήλωση πυρκαγιών. Παράλληλα, στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια από τα οποία ξεκίνησε η φωτιά.