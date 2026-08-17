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Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας (17/08), πυρκαγιά σε αγροτοδασική περιοχή στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε ενημέρωση για τη φωτιά περίπου στις 12:00.

Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ συνδράμουν και εθελοντές.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.