Παράταση έως την Τετάρτη 19 Αυγούστου έδωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη διαμονή των πυρόπληκτων που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η φωτιά ξέσπασε εξαιτίας πτώσης δέντρου σε καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε δασική έκταση και εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω των ισχυρών ανέμων. Η φωτιά έφτασε μέχρι τους οικισμούς Φούρκα και Σίβηρη, όπου έκαψε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές.

Ο απολογισμός της καταστροφής

Αναφορικά με το αποτύπωμα της πυρκαγιάς, οι εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής έδειξαν ότι η ζημιά περιορίστηκε εγκαίρως. Η έκταση που έχει γίνει στάχτη υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, μέγεθος που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της συνολικής έκτασης της χερσονήσου της Κασσάνδρας.

Έχουν καεί ολοκληρωτικά περίπου 8 σπίτια και ο Βιολογικός Καθαρισμός της Σίβηρης έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

Παράταση Προσωρινής Διαμονής Πυρόπληκτων

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την παράταση έως την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, της προσωρινής διαμονής πληγέντων από την δασική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου 2026 στον Δήμο Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί:

https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=922331fe-089f-482e-9431-0dc1d2b4532d