Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην Νέα Τένεδο Χαλκιδικής.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 47 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 15 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία), ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Επιχειρούν 47 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 2, 2026

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ (Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής