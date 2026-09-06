Εικόνες και βίντεο «Ζούγκλας»: Χρήστος Μαζάνης

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στη Δροσοπηγή Αφιδνών, στον δήμο Ωρωπού Αττικής.

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη εντός δασικής έκτασης μέσα σε μια χαράδρα. Για την επιχείρηση κατάσβεσης έχουν σπεύσει στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Βίντεο από τη φωτιά στη Δροσοπηγή Αττικής:

Αρχικά, στις 10:15 που έλαβε κλήση το Κέντρο Επιχειρήσεων, κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος κάνουν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν στην κατάσβεση και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μια ώρα, αργότερα, λίγο μετά 11:00, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στη Δροσοπηγή, Αφιδνών του δήμου Ωρωπού #Αττική και επιχειρούν 92 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026

Ήχησε 112 για ετοιμότητα

Η Πολιτική Προστασία έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στου κατοίκους της περιοχής για ετοιμότητα. «Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγράφεται στο 112.

Live από την κάμερα της «Ζούγκλας» η εικόνα της φωτιάς

Πυκνοί καπνοί υψώθηκαν στον ουρανό: