Σε σαφή ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι του Δήμου Λοκρών, στη Φθιώτιδα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση, περιορίζοντας τις φλόγες σε διάσπαρτες μικροεστίες, έπειτα από ώρες έντονης ανησυχίας.

Εκκενώσεις και μηνύματα από το 112 Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε το μεσημέρι, πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της δύσβατης μορφολογίας του εδάφους. Η σοβαρότητα της κατάστασης ανάγκασε την Πολιτική Προστασία να ενεργοποιήσει επανειλημμένα την υπηρεσία 112, στέλνοντας προειδοποιητικά μηνύματα και δίνοντας εντολή για την άμεση προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Σφάκα και Κατάλυμα με κατεύθυνση προς την Ελάτεια. Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας, διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Γιγαντιαία επιχείρηση από ξηρά και αέρα Για την αντιμετώπιση του μετώπου στήθηκε μια τεράστια επιχείρηση κατάσβεσης. Στο σημείο επιχείρησαν περισσότεροι από 110 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα και δεκάδες οχήματα, ενώ πολύτιμη ήταν η συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από αέρος πραγματοποιήθηκαν συνεχείς, στοχευμένες ρίψεις νερού από πολυάριθμα αεροσκάφη και ελικόπτερα, ενώ το κέντρο επιχειρήσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) είχε διαρκή εικόνα του μετώπου σε πραγματικό χρόνο μέσω ειδικών drones.

Αν και υπήρξαν αναφορές για υλικές ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις, η έγκαιρη παρέμβαση των αρχών απέτρεψε τα χειρότερα για τις ανθρώπινες ζωές και τις κύριες κατοικίες των οικισμών, από τους οποίους το πύρινο μέτωπο πέρασε σε απόσταση αναπνοής. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την πλήρη εξάλειψη των εστιών και την αποφυγή τυχόν αναζωπυρώσεων.