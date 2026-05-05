Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (5/5), λίγο μετά τις 7, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου, έπειτα από αναφορά για πυρκαγιά στην περιοχή Γλυκειά, πλησίον του καταυλισμού Ρομά.

Η φωτιά, η οποία εντοπίστηκε να καίει έκταση περίπου δύο στρεμμάτων με καλαμιές, κινητοποίησε άμεσα ισχυρές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα και πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ναυπλίου και Άργους, που ξεκίνησαν άμεσα τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η γρήγορη επέμβαση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων ήταν καθοριστική για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της σε παρακείμενες εκτάσεις ή στον καταυλισμό.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr